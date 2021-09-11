В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:25 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники польских медицинских учреждений в субботу вышли на массовую акцию протеста. Как передает корр. ТАСС с места событий, протестующие с флагами и транспарантами собрались в полдень в центре польской столицы.
Медработники - врачи, медсестры, спасатели, лаборанты - добиваются улучшения условий труда, дополнительных отпусков, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы и доведения ее размера до среднеевропейской.
"Система здравоохранения - не прислуга власти", "Достойная зарплата", " С нас хватит", "Без медиков нет лечения, сами койки не вылечат", - гласят тексты на транспарантах протестующих. Многие пришли на демонстрацию в рабочей форме.
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