Глава МИД Украины уверен, что его страна для ЕС - не проблема, а приобретение
14:32 11.09.2021 Источник: Интерфакс
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не держать Украину на "крючке реформ" и признать, что страну не принимают в ЕС не потому, что она не готова в плане реформ, а потому что ЕС политически не готов к этому.
"Прекратите держать эту страну на крючке реформ. Реформы важны, я сам поддерживаю реформы и делаю все возможное, чтобы помочь этой стране трансформироваться, но я устал видеть, как другие страны наставляют нас относительно реформ, не говоря правду, что "Мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы, а не потому, что вы не готовы в плане реформ", - подчеркнул глава МИД.
Он также отметил, что реформы необходимы ради самой Украины, и они продолжатся.
"Никто не говорит, что у этой страны нет проблем, но я хочу задать один простой вопрос: все ли страны были приняты в ЕС только после того, как выполнили все свои реформы и соответствовали всем Копенгагенском критериям?" - отметил Кулеба.
По его словам, для того, чтобы "играть по-крупному" в глобальной борьбе, Европе надо стать больше и сильнее.
"И Украина - это приобретение, это - не проблема, это - возможность", - добавил Кулеба.
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