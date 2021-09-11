Спасательные работы на месте взрыва га в доме в Липецкой области закончены

15:18 Источник: Интерфакс

Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Липецкой области, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Там отметили, что в результате происшествия три человека, в том числе один ребенок погибли, еще шестеро пострадали (в том числе двое детей).

"Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 35 человек и 8 единиц техники", - сообщили в МЧС.