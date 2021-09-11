В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
15:50 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась на мемориале в Нью- Йорке. Трансляцию церемонии ведет обслуживающий мемориал музей.
В мероприятии участвует прибывший накануне в Нью-Йорк президент США Джо Байден. Выступления главы государства на мероприятии не планируется - как уточняла ранее пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки, этот день будет посвящен памяти погибших.
С 08:30 (15:30 мск) и до 12:30 (19:30 мск) родственники жертв теракта будут зачитывать их имена. Это процедура будет прерываться минутами молчания. Первая состоится в 08:36 (15:36 мск), когда первый захваченный террористами самолет врезался в северную башню всемирного торгового центра. Затем последуют минуты молчания в момент столкновения второго самолета с южной башней, падением третьего самолета у Шанксвилла (Пенсильвания), столкновением четвертого самолета с Пентагоном, обрушения южной башни и обрушения северной башни.
Будут зачитаны имена всех погибших в терактах 11 сентября.
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