Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству в Краснознаменске
15:58 11.09.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
«Традиционная акция, уже лет 9 мы объединяем большое количество жителей в самых разных уголках Подмосковья. Начиналось все с того, что была болезнь деревьев из-за короеда. Но благодаря нашим ученым, специалистам, мы ее победили, – сказал губернатор. – Сейчас уже практически не высаживаем деревья в лесу, этим занимаются профессионалы. Акция ушла в города, потому что преображаются площади, общественные пространства, появляются скейт-парки – все это места очень любимые для жителей, здесь люди отдыхают. Поэтому они должны радовать глаз».
В рамках благоустройства приведен в порядок пруд. Теперь в нем полно рыбы. Еще одним центром притяжения стал новый скейт-парк.
«Я занимаюсь почти 2 года BMX-фристайлом – классный вид спорта! Такой площадки раньше у нас не было. Сейчас здесь можно делать отличные вылеты», - рассказал 13-летний Иван Матроницкий.
Вблизи береговой зоны оборудовали детскую игровую площадку, недалеко от нее – спортивную. Уложили деревянный амфитеатр-настил для отдыха у воды. Сделали тротуары, установили лавочки, урны, видеонаблюдение и уличное освещение.
Андрей Воробьев проверил ход ремонта стадиона «Заря» – еще одного востребованного места горожан. Работы завершат к октябрю. Уже заменили беговые дорожки. Уложат искусственное покрытие последнего поколения на футбольном поле, обновят систему подогрева.«Мы встречались с губернатором 2 года назад, были выделены средства на ремонт. Из-за пандемии работы приостановили, но сейчас вновь идут полным ходом, – рассказал президент Федерации футбола Краснознаменска Андрей Чудаков. – Через месяц стартует зимнее первенство Краснознаменска, у нас вся округа играет, и мы в ожидании нового стадиона».
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