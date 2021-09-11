На восточных границах ЕС Меркель "увидела" гибридные атаки
16:44 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско- белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой. Об этом она заявила в субботу на совместной пресс- конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев", - сказала она. "Это касается Литвы и Польши", - добавила канцлер.
По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.
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