На восточных границах ЕС Меркель "увидела" гибридные атаки

16:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско- белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой. Об этом она заявила в субботу на совместной пресс- конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев", - сказала она. "Это касается Литвы и Польши", - добавила канцлер.

По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.