"Ковидные" ограничения в столичных театрах и кинотеатрах пока сохранятся
17:15 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы пока не планируют отменять ограничительные меры по максимальной заполняемости залов в кинотеатрах и театрах, при этом вводить систему QR-кодов в театрах не планируется, введённых ограничительных мер из-за коронавируса достаточно, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Пока остаются", - сказал Кибовский журналистам, отвечая на вопрос о том, сохранятся ли ограничительные меры по заполняемости залов на 50% в театрах и кинотеатрах.
Он уточнил, что решение об отмене ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, все меры будут согласовываться с Роспотребнадзором.
Также он сообщил, что вводить систему QR-кодов в театрах не планируется.
НОВОСТИ
- 18:18 11.09.2021
- Руководство аэропорта в Кабуле обещает полностью восстановить авиадвижение в течение нескольких дней
- 17:00 11.09.2021
- Митрополит Иларион: Мы в РПЦ никогда напрямую не участвуем в политической борьбе
- 16:44 11.09.2021
- На восточных границах ЕС Меркель "увидела" гибридные атаки
- 16:10 11.09.2021
- Поставки вин из Шампани в Россию могут вскоре возобновиться - СМИ
- 15:58 11.09.2021
- Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству в Краснознаменске
- 15:50 11.09.2021
- В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
- 15:18 11.09.2021
- Спасательные работы на месте взрыва га в доме в Липецкой области закончены
- 14:32 11.09.2021
- Глава МИД Украины уверен, что его страна для ЕС - не проблема, а приобретение
- 13:25 11.09.2021
- В Варшаве медики вышли на акцию протеста
- 11:45 11.09.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 11 сентября, 2021
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать