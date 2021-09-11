"Ковидные" ограничения в столичных театрах и кинотеатрах пока сохранятся

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы пока не планируют отменять ограничительные меры по максимальной заполняемости залов в кинотеатрах и театрах, при этом вводить систему QR-кодов в театрах не планируется, введённых ограничительных мер из-за коронавируса достаточно, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Пока остаются", - сказал Кибовский журналистам, отвечая на вопрос о том, сохранятся ли ограничительные меры по заполняемости залов на 50% в театрах и кинотеатрах.

Он уточнил, что решение об отмене ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, все меры будут согласовываться с Роспотребнадзором.

Также он сообщил, что вводить систему QR-кодов в театрах не планируется.