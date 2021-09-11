Украинский БПЛА сбросил бомбу на нефтебазу под Донецком - Власти ДНР
19:00 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной взрыва, который произошел на нефтебазе в Кировском районе Донецка, было взрывное устройство, сброшенный с помощью беспилотника. Об этом в субботу сообщил первый заместитель министра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов.
"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1 300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - сказал Безсонов.
НОВОСТИ
- 18:18 11.09.2021
- Руководство аэропорта в Кабуле обещает полностью восстановить авиадвижение в течение нескольких дней
- 17:15 11.09.2021
- "Ковидные" ограничения в столичных театрах и кинотеатрах пока сохранятся
- 17:00 11.09.2021
- Митрополит Иларион: Мы в РПЦ никогда напрямую не участвуем в политической борьбе
- 16:44 11.09.2021
- На восточных границах ЕС Меркель "увидела" гибридные атаки
- 16:10 11.09.2021
- Поставки вин из Шампани в Россию могут вскоре возобновиться - СМИ
- 15:58 11.09.2021
- Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству в Краснознаменске
- 15:50 11.09.2021
- В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
- 15:18 11.09.2021
- Спасательные работы на месте взрыва га в доме в Липецкой области закончены
- 14:32 11.09.2021
- Глава МИД Украины уверен, что его страна для ЕС - не проблема, а приобретение
- 13:25 11.09.2021
- В Варшаве медики вышли на акцию протеста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать