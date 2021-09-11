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Власти Белоруссии думают о создании своего торгового флота

20:05 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия обсуждает возможности для создания своего грузового порта и кооперации с Россией в транспортировке нефтепродуктов и калийных удобрений. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1" в субботу.

"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийным удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно", - сказал белорусский премьер.

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