Аль-Каида рассматривала различные сценарии террористических атак на Нью-Йорк - дипломат
21:00 11.09.2021 Источник: Газета.Ru
У организаторов террористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года были альтернативные планы нападения, рассказал НТВ бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров.
По его словам, осведомленный источник сообщил ему, что группировка Аль-Каида (организация запрещена в России)*» планировала нападение за год и рассматривала различные сценарии террористических атак на Нью-Йорк.
Одним из них был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. По второму сценарию, планировался взрыв устройства с радиоактивным материалом на Манхеттене, что могло привести к закрытию экономики Нью-Йорка на годы.
Однако террористы решили совершить атаку с использованием самолетов.
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