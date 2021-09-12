0
0
83
НОВОСТИ

В Некрасовке открылся памятник героям ВОВ, созданный по проекту школьников

09:46 12.09.2021

Буцкая 2 (1).jpg
Фото Полины Федосейкиной
В Некрасовке в торжественной обстановке открыли Аллею героев Великой Отечественной войны, в центре которой установлен танк времен войны Т-34. Найти его и отреставрировать помогла общероссийская общественная организация «Совет матерей». Торжественная церемония, состоявшаяся 10 сентября, началась с минуты молчания в память о главе МЧС Евгении Зиничеве, который погиб, спасая человека.

На важное для Некрасовки событие пришли жители района, ветераны, представители районных властей, общественники и школьники. Лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая уверена, что Аллея героев станет настоящим местом притяжения для всех людей.

Идею памятника предложили школьники Некрасовки, которых вдохновил подвиг танкиста Дмитрия Лавриненко. За короткий боевой путь он уничтожил 52 вражеских танка. По замыслу ребят, на постаменте нужно было установить именно настоящий Т-34.

- Мы не представляли, какой сложной будет эта задача. А потом она вообще казалась невозможной. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. «Совету Матерей» пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но узнав, зачем нам танк, все сразу начинали помогать, - рассказала лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

По ее словам, память о войне не должна ограничиваться возложением цветов и чествованием ветеранов в День Победы.

С этим согласен и архитектор Михаил Громыко. Он считает, что современные районы Москвы должны иметь места, в которых жители, и особенно дети и молодежь, могут прикоснуться к исторической памяти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:18 12.09.2021
Франция отказывается иметь какие-либо отношения с правительством Талибов - Глава МИД
0
125
10:07 12.09.2021
Академик Румянцев: нужно максимально упростить процесс направления на лечение в санатории
0
134
09:30 12.09.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 12 сентября, 2021
0
162
09:15 12.09.2021
Первый из документов по 11 сентября 2001 года обнародовало ФБР США
0
179
09:00 12.09.2021
В воскресенье 12 сентября погода в Москве будет теплая, осадков не ожидается
0
149
05:52 12.09.2021
Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник
0
149
23:31 11.09.2021
Собянин рассказал о реставрации ГЭС-2 и благоустройстве острова Балчуг
0
114
21:00 11.09.2021
Аль-Каида рассматривала различные сценарии террористических атак на Нью-Йорк - дипломат
0
879
20:05 11.09.2021
Власти Белоруссии думают о создании своего торгового флота
0
938
19:00 11.09.2021
Украинский БПЛА сбросил бомбу на нефтебазу под Донецком - Власти ДНР
0
1285

Возврат к списку