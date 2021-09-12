В Некрасовке открылся памятник героям ВОВ, созданный по проекту школьников

09:46

Фото Полины Федосейкиной

В Некрасовке в торжественной обстановке открыли Аллею героев Великой Отечественной войны, в центре которой установлен танк времен войны Т-34. Найти его и отреставрировать помогла общероссийская общественная организация «Совет матерей». Торжественная церемония, состоявшаяся 10 сентября, началась с минуты молчания в память о главе МЧС Евгении Зиничеве, который погиб, спасая человека.

На важное для Некрасовки событие пришли жители района, ветераны, представители районных властей, общественники и школьники. Лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая уверена, что Аллея героев станет настоящим местом притяжения для всех людей.

Идею памятника предложили школьники Некрасовки, которых вдохновил подвиг танкиста Дмитрия Лавриненко. За короткий боевой путь он уничтожил 52 вражеских танка. По замыслу ребят, на постаменте нужно было установить именно настоящий Т-34.

- Мы не представляли, какой сложной будет эта задача. А потом она вообще казалась невозможной. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. «Совету Матерей» пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но узнав, зачем нам танк, все сразу начинали помогать, - рассказала лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

По ее словам, память о войне не должна ограничиваться возложением цветов и чествованием ветеранов в День Победы.

С этим согласен и архитектор Михаил Громыко. Он считает, что современные районы Москвы должны иметь места, в которых жители, и особенно дети и молодежь, могут прикоснуться к исторической памяти.