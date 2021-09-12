В воскресенье 12 сентября погода в Москве будет теплая, осадков не ожидается

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.