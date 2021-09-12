Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 12 сентября, 2021
09:30 12.09.2021 Источник: Интерфакс
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 224 млн 272 тыс. 830, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 624 тыс. 806 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 млн 921 тыс. 394 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 659 тыс. 691.
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