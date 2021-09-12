Нифантьев рекомендует родителям школьников больше участвовать в учебном процессе
11:35 12.09.2021
|Фото Галины Бродской
Нужно отметить, что важным отличием современной школы от ранее работавшей системы – цифровизация многих процессов. По словам Кирилла Щитов, она нужна не для полного перевода занятий в удаленный формат, а для того, чтобы обеспечить максимальную интеграцию учебного процесса на электронной платформе, которой для столицы является Московская электронная школа (МЭШ). Платформа объединяет и учебные материалы (там, к примеру, собраны дополнительные тесты и задания, уроки от наиболее успешных педагогов), а также позволяет решать организационные задачи, поскольку включает, например, электронный журнал, систему контроля прохода в школу и питания детей. Кроме, того, по словам Шитова, МЭШ может быть важным инструментом повышения компьютерной грамотности учеников.
Тем, не менее, по словам Евгения Нифантьева, сейчас в обществе очевидна проблема чрезмерного увлечения школьников различными гаджетами. «Социальные сети – вещь далеко не безобидная, - говорит эксперт. - Основная угроза – в том, что мы не можем контролировать их содержание с точки зрения безопасности и интересов ребенка. Бороться с ними административными методами, конечно, можно – многие из нас так и делают, но куда эффективнее предложить альтернативу. Над ней должны задуматься и родители, предлагая интересные занятия для всей семьи, и государство. Именно поэтому появляется все больше кружков и секций». По словам Нифантьева, занятия нужно сделать максимально доступными для горожан и и разнообразными, чтобы они отвечали интересам ребят, чтобы в реальной жизни было не менее интересно, чем в виртуальном мире.
По словам председателя общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксении Шляминой, родителям важно составлять расписание активностей на свободное от учебы время, чтобы школьник проводил его с максимальной пользой. «При грамотном планировании дня ребенок всегда будет занят интересным делом, которое будет развивать его творческие способности, аналитическое мышление или укрепляет здоровье. Тогда и времени на гаджеты практически не останется», – считает эксперт.
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