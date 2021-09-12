Секретарь СНБО считает, что в Украинском языке надо заменить кириллицу на латиницу
11:38 12.09.2021 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что страна должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.
"Я за (введение латиницы - ИФ). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - ответил секретарь СНБО в интервью "Радио Свобода" (признана в РФ иностранным агентом - ИФ) на вопрос о введении латиницы.
Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка украинцами с самого раннего возраста.
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