Депутат Госдумы Ирина Белых заявила о необходимости ранней профессиональной практики для педагогов

12:18

Фото Сергея Николаева

На форуме Форума социальных инноваций регионов эксперты обсудили перспективы развития системы образования в России. Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева, выступавшая модератором дискуссии, уверена, что существенные изменения, происходящие во всех сферах жизни, заставляют задуматься о совершенствовании образовательных подходов, а внедрять инновационные практики нужно максимально быстро.

По словам депутата Государственной думы РФ Ирины Белых, сегодня крайне важно внедрить систему ранней профессиональной практики для студентов педагогических высших учебных заведений. «Нужно уделить особое внимание подготовке специалистов в педагогических вузах. Важно не только обучать студентов востребованным навыкам, актуальным методикам, современным технологическим компетенциям, но и внедрять в высших учебных заведениях систему ранней профессиональной практики», - сказала парламентарий.

Как говорит Ирина Белых, учитель – это «главный фактор педагогического процесса». «О от того, насколько он будет профессионально подготовлен, зависит результат развития всей образовательной сферы», - считает депутат.

По мнению парламентария, в школах, в систему младшего школьного образования необходимо быстро интегрировать такую дисциплину, как «цифровая безопасность». «Дети сегодня с раннего возраста становятся активными пользователями соцсетей, и родители не всегда могут доступно объяснить правила безопасного поведения в киберпространстве, - говорит Белых. - Это смогут сделать в школе: на профессиональном уровне, в понятной для детей форме учителя, тьюторы донесут до ребят правила безопасности в интернете».

Эксперты отмечали, что работающие сейчас школы не успевают за изменениями в мире. «Именно поэтому авторитетами для школьников являются всякие сомнительные блогеры, а не учителя и даже не родители, - говорит куратор проекта «Пионеры 2.0» Евгений Серафонтов. - С детьми надо разговаривать на одном языке, давать им интересные и полезные знания и навыки».