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Доктор Румянцев: Диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения

12:23 12.09.2021

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Фото из личного архива
Александра Румянцева
Для того, чтобы обеспечить полное выздоровление детей, детей, переболевших ковидом в легкой и скрытой формах, необходимо провести диспансеризацию, уверен врач-педиатр, академик РАН Александр Румянцев. По его словам, организация этого процесса также даст возможность предотвратить развитие потенциальных осложнений заболевания. По словам доктора, обычно дети болеют ковидом в более легкой форме, чем взрослые. «Однако последствия COVID-19 на организм человека, в том числе детей и подростков, еще не до конца изучены. Не случайно, что ВОЗ признала постковидный синдром отдельным заболеванием, требующим особого внимания», — заявил Румянцев. Как обращает внимание доктор, даже в случае если дети болеют ковидом в легкой форме, они могут быть переносчиками вируса.

Напомним, комитет Совета Федерации РФ по социальной политике предложил дополнить систему педиатрического контроля медосмотрами детей, перенесших коронавирус. Ранее, летом, глава РФ Владимир Путин сообщил, что в России планируют создать систему реабилитации граждан, переболевших ковидом, на которую планируют выделить около 100 млрд руб. Свои предложения по поводу создания этой системы и программу реабилитации внесли главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и глава Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. В частности, они отметили важность подготовки медицинских кадров, который будут обеспечат работу этой системы, а так же необходимость создания продуманной инфраструктуры.

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