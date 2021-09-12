Доктор Румянцев: Диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения
12:23 12.09.2021
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Фото из личного архива
Александра Румянцева
Напомним, комитет Совета Федерации РФ по социальной политике предложил дополнить систему педиатрического контроля медосмотрами детей, перенесших коронавирус. Ранее, летом, глава РФ Владимир Путин сообщил, что в России планируют создать систему реабилитации граждан, переболевших ковидом, на которую планируют выделить около 100 млрд руб. Свои предложения по поводу создания этой системы и программу реабилитации внесли главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и глава Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. В частности, они отметили важность подготовки медицинских кадров, который будут обеспечат работу этой системы, а так же необходимость создания продуманной инфраструктуры.
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