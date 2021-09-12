Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

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В Москве на острове Балчуг от Дома музыки и до Дома культуры ГЭС-2 было создано новое общественное пространство, заявил мэр Сергей Собянин. Теперь горожане могут гулять не только вдоль «Зарядья» и Кремлевский набережной, но и на этом участке модернизированных участках набережных Москвы-реки. Комплексное благоустройство Балчуга затронуло Репинский сквер, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним ул. Садовническая, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки. Организаторы процесса постарались условно разделить территорию на историческое и современное пространства. В ходе реорганизации площадки строители установили более тысячи малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников. Безопасность движения пешеходов и транспорта позволят обеспечить 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. В ходе благоустройства отремонтированы фасады 7 зданий, а в ближайшие месяцы будут высажены примерно 600 новых деревьев и более 11 тыс. кустарников.

Изменения коснулись и инженерной инфраструктуры. На Балчуге провели реконструкцию водосточной сети, проложив 1,7 тыс. метров ливневок, установив 152 дождеприемные решетки и 200 смотровых колодцев. Воздушные линии электропередач убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью 17,1 км. Для быстрого ремонта и удобного подключения дополнительных линий установлено 405 кабельных колодцев.