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Данные о заражении COVID-19 в России на 12 сентября, 2021

12:05 12.09.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 554 случая, умерли за сутки 788 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 554 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 332 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй раз на этой неделе и третий раз с начала сентября Санкт-Петербург стал лидером по уровню прироста новых заболевших, за сутки тут заразились 1 тыс. 597 человек (8 сентября сообщалось о 1 тыс. 430 новых больных), в Москве на пять случаев меньше - 1 тыс. 592. В обеих столицах за сутки умерли по 42 пациента, общее количество летальных исходов по стране за сутки составило 788.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 140 тыс. 070 случаев коронавирусной инфекции, 192 тыс. 749 умерших и 6 млн. 389 тыс. 657 выписанных, в том числе 14 тыс. 497 человек были выписаны за последние сутки. В Москве после болезни выздоровели 1 тыс. 247 пациентов.

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