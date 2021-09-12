Талибы утверждают, что в 2001 году осудили теракт в США и просили не вторгаться в Афганистан
12:40 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Захватившее власть в стране радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявляет, что осуждало 20 лет назад теракты 11 сентября в США и было готово сотрудничать в их расследовании. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин в интервью пакистанскому телеканалы "Джео-Ти-Ви", которое вышло в эфир поздно вечером в субботу.
"Я напомню, что мы осудили этот инцидент. (Абдул Салам) Заиф тогда был послом (в Пакистане), а я помощником. Мы созвали пресс-конференцию и осудили этот инцидент. Мы сказали, что будем сотрудничать, чтобы выявить настоящих закулисных виновников", - сказал он.
"Мы просили решить этот вопрос путем диалога, не вторгаться в Афганистан. И результат этого вторжения теперь перед вами", - сказал Шахин. "Но они не прислушались к нам, вторглись в Афганистан и оккупировали, используя современное оружие. Тогда здесь было более 150 тыс. солдат их и их союзников. Но результатом стало то, о чем мы и предупреждали 20 лет назад. <…>. При поддержке народа мы отвоевали свою свободу ", - добавил он.
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