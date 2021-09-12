Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400. Об этом сообщил журналистам в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что на недавней встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.