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Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем

14:07 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты санкции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам в воскресенье.

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Как передает агентство, Лукашенко также сообщил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. "Это несолидное поведение", - сказал Лукашенко.

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