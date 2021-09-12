Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем
14:07 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты санкции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам в воскресенье.
"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - приводит слова главы государства агентство БелТА.
Как передает агентство, Лукашенко также сообщил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. "Это несолидное поведение", - сказал Лукашенко.
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