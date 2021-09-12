Иран договорился с МАГАТЭ о продолжении сотрудничества
15:00 12.09.2021 Источник: Интерфакс
Иран и МАГАТЭ намерены поддерживать существующее взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях, намерены стремиться решать вопросы конструктивно, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами.
"В рамках существующего сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и глава ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях предстоящей генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гросси также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны", - отмечается в заявлении.
Также в заявлении говорится, что "инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированное оборудование (камеры - ИФ) и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки будут согласовываются сторонами, отмечается в заявлении.
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