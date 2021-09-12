На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
16:00 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.
"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - указал собеседник агентства.
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