На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боестолкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе.

"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - указал собеседник агентства.