Тимофей Баженов предостерег граждан от новой мошеннической схемы в интернете

17:50

Фото Максима Манюрова

В последнее время мошенники в интернете начали использовать новую схему обмана, заявил тележурналист Тимофей Баженов. По его словам, преступники отправляют сообщения якобы от сайта Госуслуг, сообщая, что из-за программной ошибки адресат был откреплен от поликлиники. «В этих письмах мошенники поясняют, что досадное недоразумение произошло из-за сбоя программы или технической ошибки, - констатирует Баженов. - Чтобы не остаться без медицинской помощи, аферисты предлагают пройти по ссылке из их письма «на сайт Госуслуг» для того, чтобы прикрепиться к медицинскому учреждению заново с уплатой госпошлины. Однако ссылка из письма ведет на сайт-двойник портала Госуслуг».

После перехода по ссылке из письма, жертва попадает на клон сайта Госуслуг. Если пользователь введет свои персональные данные – фамилию, имя, отчество, паспортные сведения, логины, пароли от личных кабинетов – эта информация попадет преступникам. Далее, используя эти сведения, злоумышленники могут взять на ничего не подозревающего человека банковский кредит или микрозайм.

Баженов призвал внимательно смотреть на адрес и критически относиться к информации, даже если она замаскирована под информацию из официального источника. Также лучше обезопасить вход в личный кабинет портала Госуслуг, установив sms-оповещение о попытке входа - тогда, в случае попыток вмешательства посторонних людей, пользователь узнает, что кто-то попытался проникнуть в его личный кабинет. Тем же, кто по ошибке уже предоставил личные данные, нужно обратиться в сервис по техподдержке сайта Госуслуг.

По словам общественника Антона Тарасова, ситуация с киберрпреступностью в последнее время крайне сложная: «Пока не придумано законов, которые смогут обезопасить россиян от кибермошенников, надо быть предельно внимательными».

Отметим, что по данным Центрального Банка России, с апреля по июнь 2021 года злоумышленники похитили с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., что на 40% больше чем в прошлом году. Вернуть удалось менее 8% украденных финансов, ранее этот показатель составлял 13%.