0
0
63
НОВОСТИ

Тимофей Баженов предостерег граждан от новой мошеннической схемы в интернете

17:50 12.09.2021

55.JPG
Фото Максима Манюрова
В последнее время мошенники в интернете начали использовать новую схему обмана, заявил тележурналист Тимофей Баженов. По его словам, преступники отправляют сообщения якобы от сайта Госуслуг, сообщая, что из-за программной ошибки адресат был откреплен от поликлиники. «В этих письмах мошенники поясняют, что досадное недоразумение произошло из-за сбоя программы или технической ошибки, - констатирует Баженов. - Чтобы не остаться без медицинской помощи, аферисты предлагают пройти по ссылке из их письма «на сайт Госуслуг» для того, чтобы прикрепиться к медицинскому учреждению заново с уплатой госпошлины. Однако ссылка из письма ведет на сайт-двойник портала Госуслуг».

После перехода по ссылке из письма, жертва попадает на клон сайта Госуслуг. Если пользователь введет свои персональные данные – фамилию, имя, отчество, паспортные сведения, логины, пароли от личных кабинетов – эта информация попадет преступникам. Далее, используя эти сведения, злоумышленники могут взять на ничего не подозревающего человека банковский кредит или микрозайм.

Баженов призвал внимательно смотреть на адрес и критически относиться к информации, даже если она замаскирована под информацию из официального источника. Также лучше обезопасить вход в личный кабинет портала Госуслуг, установив sms-оповещение о попытке входа - тогда, в случае попыток вмешательства посторонних людей, пользователь узнает, что кто-то попытался проникнуть в его личный кабинет. Тем же, кто по ошибке уже предоставил личные данные, нужно обратиться в сервис по техподдержке сайта Госуслуг.

По словам общественника Антона Тарасова, ситуация с киберрпреступностью в последнее время крайне сложная: «Пока не придумано законов, которые смогут обезопасить россиян от кибермошенников, надо быть предельно внимательными».

Отметим, что по данным Центрального Банка России, с апреля по июнь 2021 года злоумышленники похитили с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., что на 40% больше чем в прошлом году. Вернуть удалось менее 8% украденных финансов, ранее этот показатель составлял 13%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:13 12.09.2021
Невостребованные дозы вакцины от AstraZeneca в Чехии будут уничтожены
0
95
18:06 12.09.2021
Евгений Нифантьев: У России есть все возможности для полного цикла производства лекарства
0
105
17:37 12.09.2021
Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя
0
150
16:50 12.09.2021
Визит в Минск Владимир Путин планирует совершить в октябре
0
94
16:00 12.09.2021
На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
0
255
15:00 12.09.2021
Иран договорился с МАГАТЭ о продолжении сотрудничества
0
308
14:07 12.09.2021
Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем
0
398
13:40 12.09.2021
Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,
0
407
12:40 12.09.2021
Талибы утверждают, что в 2001 году осудили теракт в США и просили не вторгаться в Афганистан
0
442
12:33 12.09.2021
Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства
0
464

Возврат к списку