Тимофей Баженов предостерег граждан от новой мошеннической схемы в интернете
17:50 12.09.2021
|Фото Максима Манюрова
После перехода по ссылке из письма, жертва попадает на клон сайта Госуслуг. Если пользователь введет свои персональные данные – фамилию, имя, отчество, паспортные сведения, логины, пароли от личных кабинетов – эта информация попадет преступникам. Далее, используя эти сведения, злоумышленники могут взять на ничего не подозревающего человека банковский кредит или микрозайм.
Баженов призвал внимательно смотреть на адрес и критически относиться к информации, даже если она замаскирована под информацию из официального источника. Также лучше обезопасить вход в личный кабинет портала Госуслуг, установив sms-оповещение о попытке входа - тогда, в случае попыток вмешательства посторонних людей, пользователь узнает, что кто-то попытался проникнуть в его личный кабинет. Тем же, кто по ошибке уже предоставил личные данные, нужно обратиться в сервис по техподдержке сайта Госуслуг.
По словам общественника Антона Тарасова, ситуация с киберрпреступностью в последнее время крайне сложная: «Пока не придумано законов, которые смогут обезопасить россиян от кибермошенников, надо быть предельно внимательными».
Отметим, что по данным Центрального Банка России, с апреля по июнь 2021 года злоумышленники похитили с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., что на 40% больше чем в прошлом году. Вернуть удалось менее 8% украденных финансов, ранее этот показатель составлял 13%.
НОВОСТИ
- 18:13 12.09.2021
- Невостребованные дозы вакцины от AstraZeneca в Чехии будут уничтожены
- 18:06 12.09.2021
- Евгений Нифантьев: У России есть все возможности для полного цикла производства лекарства
- 17:37 12.09.2021
- Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя
- 16:50 12.09.2021
- Визит в Минск Владимир Путин планирует совершить в октябре
- 16:00 12.09.2021
- На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
- 15:00 12.09.2021
- Иран договорился с МАГАТЭ о продолжении сотрудничества
- 14:07 12.09.2021
- Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем
- 13:40 12.09.2021
- Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,
- 12:40 12.09.2021
- Талибы утверждают, что в 2001 году осудили теракт в США и просили не вторгаться в Афганистан
- 12:33 12.09.2021
- Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать