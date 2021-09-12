Визит в Минск Владимир Путин планирует совершить в октябре

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ. Эту информацию подтвердил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, такие планы есть", - сказал представитель Кремля.