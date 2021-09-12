Невостребованные дозы вакцины от AstraZeneca в Чехии будут уничтожены
18:13 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уничтожение 45 тыс. доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") предстоит в Чехии. Об этом сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Даниэл Кэпл.
"В октябре заканчивается срок годности 55 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар [третьей стороне], - отметил он. - Примерно 10 тыс. доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок [и завершения курса вакцинации тех, кто ранее получил им первый укол]. Если оставшиеся 45 тыс. доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы".
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