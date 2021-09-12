Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Есть пострадавшие

20:15 Источник: Интерфакс

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы", - сказал собеседник агентства. Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках, добавил он. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.

Все пассажиры остались в живых, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном комитете (СК). "По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.