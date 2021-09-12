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В крушении L-410 в тайге под Иркутском погибли четыре человека - СМИ

21:30 12.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате крушения самолета L-410 в тайге Иркутской области выросло до четырех. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии", - сказал собеседник агентства.

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