В крушении L-410 в тайге под Иркутском погибли четыре человека - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате крушения самолета L-410 в тайге Иркутской области выросло до четырех. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии", - сказал собеседник агентства.