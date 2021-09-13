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КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности - Рёнхап

09:00 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР 11 и 12 сентября провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом в понедельник сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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