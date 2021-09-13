Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису
09:05 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина.
Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.
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