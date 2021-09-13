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НОВОСТИ

Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису

09:05 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина.

Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.

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