Анджей Дуда не стал встречаться с Ангелой Меркель в ходе ее визита - Welt

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Президент Польши Анджей Дуда не нашёл времени для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе ее визита, что может расцениваться Берлином как оскорбление и свидетельство сложных отношений. Об этом говорится в статье Die Welt.

Издание пишет, что Дуда не поприветствовал Меркель, хотя раньше ведомство канцлера сообщало об их планирующейся встрече. Сообщается, что Дуда в день визита Меркель должен был присутствовать на памятных мероприятиях в Катовице.

Меркель пришлось пересмотреть свои планы к моменту приземления в Варшаве. RT