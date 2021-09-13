Анджей Дуда не стал встречаться с Ангелой Меркель в ходе ее визита - Welt
09:20 13.09.2021
Президент Польши Анджей Дуда не нашёл времени для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе ее визита, что может расцениваться Берлином как оскорбление и свидетельство сложных отношений. Об этом говорится в статье Die Welt.
Издание пишет, что Дуда не поприветствовал Меркель, хотя раньше ведомство канцлера сообщало об их планирующейся встрече. Сообщается, что Дуда в день визита Меркель должен был присутствовать на памятных мероприятиях в Катовице.
Меркель пришлось пересмотреть свои планы к моменту приземления в Варшаве. RT
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