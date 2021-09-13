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В пяти регионах РФ протестируют новую систему оплаты труда педагогов

10:00 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство предлагает испытать новую систему оплаты труда педагогов в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпросвещения РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"<…> Реализовать в 2021-2023 годах в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия пилотный проект по апробации требований к системе оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность…", - говорится в документе. Проект касается педагогов, работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, а также в организациях дополнительного образования.

Согласно проекту, оплата труда педагогов в данных регионах будет состоять из ставки их заработной платы на основе уровня квалификации, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых устанавливается кабмином. Также регионы будут в праве самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты.

Кроме того, в документе отмечается, что зарплаты педагогам в рамках проекта "не могут быть ниже размеров оплаты по ставкам заработной платы (должностным окладам), при условии сохранения педагогическим работникам объема учебной (преподавательской, педагогической) работы, а также размеров доплат и надбавок, зафиксированных в рублях на дату их изменения в действующих системах оплаты труда, если они соответствуют перечням выплат компенсационного и стимулирующего характера и условиям их установления". Подготовительный этап проекта будет реализован с ноября 2021 года по апрель 2022 года, а внедрить новую систему оплаты труда планируется в период с мая 2022 года по май 2023 года.

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