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Мэр Парижа собирается баллотироваться в президенты Франции

10:20 13.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции. Она является представительницей Социалистической партии. В случае избрания будет выстроен прямой диалог с гражданами, пообещала Идальго.

Выборы президента Франции пройдут в следующем году. Действующий президент Эммануэль Макрон пока не делал никаких официальных заявлений о планах в них участвовать – переизбраться на второй срок после Жака Ширака не удавалось еще никому, хотя Макрон по данным соцопросов к концу первого срока гораздо популярнее своих предшественников. Идальго же в случае победы станет первым президентом-женщиной в истории Пятой республики.  Эхо Москвы

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