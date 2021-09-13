Мэр Парижа собирается баллотироваться в президенты Франции

10:20 Источник: Эхо Москвы

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции. Она является представительницей Социалистической партии. В случае избрания будет выстроен прямой диалог с гражданами, пообещала Идальго.

Выборы президента Франции пройдут в следующем году. Действующий президент Эммануэль Макрон пока не делал никаких официальных заявлений о планах в них участвовать – переизбраться на второй срок после Жака Ширака не удавалось еще никому, хотя Макрон по данным соцопросов к концу первого срока гораздо популярнее своих предшественников. Идальго же в случае победы станет первым президентом-женщиной в истории Пятой республики. Эхо Москвы