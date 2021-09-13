Мэр Парижа собирается баллотироваться в президенты Франции
10:20 13.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции. Она является представительницей Социалистической партии. В случае избрания будет выстроен прямой диалог с гражданами, пообещала Идальго.
Выборы президента Франции пройдут в следующем году. Действующий президент Эммануэль Макрон пока не делал никаких официальных заявлений о планах в них участвовать – переизбраться на второй срок после Жака Ширака не удавалось еще никому, хотя Макрон по данным соцопросов к концу первого срока гораздо популярнее своих предшественников. Идальго же в случае победы станет первым президентом-женщиной в истории Пятой республики. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:00 13.09.2021
- КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности - Рёнхап
- 16:00 12.09.2021
- На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
- 13:40 12.09.2021
- Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,
- 19:00 11.09.2021
- Украинский БПЛА сбросил бомбу на нефтебазу под Донецком - Власти ДНР
- 09:00 11.09.2021
- Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане
- 09:05 10.09.2021
- Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии
- 16:32 09.09.2021
- В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО
- 14:12 09.09.2021
- Российская военная база в Таджикистане провела учение по отражению нападения
- 11:05 09.09.2021
- В Нижегородской области начались российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021"
- 10:00 09.09.2021
- Группировка подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличена до пяти субмарин - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать