Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд руб. на лесоохрану
10:32 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей на охрану лесов от пожаров. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в документе.
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