Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд руб. на лесоохрану

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей на охрану лесов от пожаров. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров", - говорится в документе.