Отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются как основные версии крушения L-410

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет рассматривает две основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области - отказ техники и ошибку пилотирования. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники", - сказала она.