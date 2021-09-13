Отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются как основные версии крушения L-410
11:00 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет рассматривает две основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области - отказ техники и ошибку пилотирования. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники", - сказала она.
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