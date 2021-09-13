Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции
11:05 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. Соответствующее поручение, данное по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", - говорится в тексте документа.
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