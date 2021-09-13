0
0
40
НОВОСТИ

Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции

11:05 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. Соответствующее поручение, данное по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", - говорится в тексте документа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 13.09.2021
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности - Рёнхап
0
62
16:00 12.09.2021
На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
0
172
13:40 12.09.2021
Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,
0
201
19:00 11.09.2021
Украинский БПЛА сбросил бомбу на нефтебазу под Донецком - Власти ДНР
0
307
09:00 11.09.2021
Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане
0
341
09:05 10.09.2021
Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии
0
474
16:32 09.09.2021
В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО
0
574
14:12 09.09.2021
Российская военная база в Таджикистане провела учение по отражению нападения
0
562
11:05 09.09.2021
В Нижегородской области начались российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021"
0
617
10:00 09.09.2021
Группировка подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличена до пяти субмарин - источник
0
593

Возврат к списку