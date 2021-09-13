0
0
0
НОВОСТИ

Значительно выросло число убийств защитников природы - СМИ

11:20 13.09.2021 Источник: Газета.Ru

Убийства защитников окружающей среды и земель достигли рекордного уровня в 2020 году. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на новые данные, опубликованные правозащитниками-активистами из Global Witness.

По данным организации, в прошлом году 227 человек погибли при попытке защитить леса, реки и другие экосистемы.

Все убийства произошли вне Северной Америки, Европы и Океании. Авторы отчетов о гибели защитников окружающей среды говорят, что проблемы, связанные с окружающей средой и климатическим кризисом, непропорционально сильно сказываются на государствах с низкими доходами населения, нежели на странах первого мира.

Треть убийств пришлась на членов общин коренных народов.

«В среднем, наши данные показывают, что с момента подписания Парижского соглашения по климату, в 2016 году, каждую неделю гибнут четыре защитника», — говорится в отчете.

Правозащитники добавили, что число погибших может быть гораздо больше, так как часть случаев остается скрытыми об общественности.

Колумбия возглавила «кровавый список» с 65 погибшими защитниками природы. Среди жертв — биолог Гонсало Кардона, которому приписывают спасение желтоухого попугая от вымирания. Он был убит преступной группировкой.

Второе место заняла Мексика, где погибли 30 защитников. Среди жертв — Оскар Эйро Адамс, коренной житель территории Кумиай в Мексике, который устроил протесты, когда его посевы высохли. Это произошло из-за того, что общинный источник воды был перенаправлен в более богатые районы и на фабрику Heineken. Он был застрелен 24 сентября киллерами на двух автомобилях с затемненными лобовыми стеклами.

На третьем месте оказались Филиппины, где погибло 29 человек. Самый шокирующий случай произошел 30 декабря, когда военные и полиция убили 9 коренных жителей Тумандок, которые сопротивлялись строительству мегаплотины на реке Джалаур в Панайе.

Также в «кровавый список» попали Бразилия, Никарагуа и Саудовская Аравия.

В Австралии же сложилась противоположная ситуация. Там хотят выделить деньги на защиту школьников от экоактивистов.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 13.09.2021
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности - Рёнхап
0
62
16:00 12.09.2021
На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
0
172
13:40 12.09.2021
Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,
0
201
19:00 11.09.2021
Украинский БПЛА сбросил бомбу на нефтебазу под Донецком - Власти ДНР
0
307
09:00 11.09.2021
Без США остальные союзники по НАТО не смогли бы продолжать кампанию в Афганистане
0
341
09:05 10.09.2021
Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии
0
474
16:32 09.09.2021
В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО
0
574
14:12 09.09.2021
Российская военная база в Таджикистане провела учение по отражению нападения
0
562
11:05 09.09.2021
В Нижегородской области начались российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021"
0
617
10:00 09.09.2021
Группировка подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличена до пяти субмарин - источник
0
593

Возврат к списку