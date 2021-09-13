Значительно выросло число убийств защитников природы - СМИ
11:20 13.09.2021 Источник: Газета.Ru
Убийства защитников окружающей среды и земель достигли рекордного уровня в 2020 году. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на новые данные, опубликованные правозащитниками-активистами из Global Witness.
По данным организации, в прошлом году 227 человек погибли при попытке защитить леса, реки и другие экосистемы.
Все убийства произошли вне Северной Америки, Европы и Океании. Авторы отчетов о гибели защитников окружающей среды говорят, что проблемы, связанные с окружающей средой и климатическим кризисом, непропорционально сильно сказываются на государствах с низкими доходами населения, нежели на странах первого мира.
Треть убийств пришлась на членов общин коренных народов.
«В среднем, наши данные показывают, что с момента подписания Парижского соглашения по климату, в 2016 году, каждую неделю гибнут четыре защитника», — говорится в отчете.
Правозащитники добавили, что число погибших может быть гораздо больше, так как часть случаев остается скрытыми об общественности.
Колумбия возглавила «кровавый список» с 65 погибшими защитниками природы. Среди жертв — биолог Гонсало Кардона, которому приписывают спасение желтоухого попугая от вымирания. Он был убит преступной группировкой.
Второе место заняла Мексика, где погибли 30 защитников. Среди жертв — Оскар Эйро Адамс, коренной житель территории Кумиай в Мексике, который устроил протесты, когда его посевы высохли. Это произошло из-за того, что общинный источник воды был перенаправлен в более богатые районы и на фабрику Heineken. Он был застрелен 24 сентября киллерами на двух автомобилях с затемненными лобовыми стеклами.
На третьем месте оказались Филиппины, где погибло 29 человек. Самый шокирующий случай произошел 30 декабря, когда военные и полиция убили 9 коренных жителей Тумандок, которые сопротивлялись строительству мегаплотины на реке Джалаур в Панайе.
Также в «кровавый список» попали Бразилия, Никарагуа и Саудовская Аравия.
В Австралии же сложилась противоположная ситуация. Там хотят выделить деньги на защиту школьников от экоактивистов. Газета.Ru
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