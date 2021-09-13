Мужчины, отцы детей от суррогатных матерей, будут получать маткапитал с 2022 года
11:32 13.09.2021 Источник: Известия
Эксперты также считают новую норму логичной.
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