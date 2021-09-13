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НОВОСТИ

Мужчины, отцы детей от суррогатных матерей, будут получать маткапитал с 2022 года

11:32 13.09.2021 Источник: Известия

Мужчины — отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получать маткапитал с 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде. Как уточнили в министерстве, соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября, а в Госдуму — до конца года, поэтому сумма в 10,46 млрд рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022-й. Эту меру готовы поддержать в большинстве фракций парламента. Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права.

Эксперты также считают новую норму логичной.

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