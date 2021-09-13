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В России выявили 18 178 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 178, до 7 158 248. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 469, до 6 402 126. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 719 против 788 днем ранее, до 193 468. Прирост стал минимальным с 19 июля. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,7%, следует из данных штаба.

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