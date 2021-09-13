Китай считает неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России - МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выступают в поддержку позиции Москвы о неприемлемости вмешательства США во внутренние дела России. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы считаем, что выборы в Госдуму относится ко внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться", - заявил он на брифинге, комментируя в ответ на вопрос ТАСС встречу американского посла Джона Салливана с заместителем министра иностранных дел России Сергея Рябкова в связи с нарушениями, допущенными Соединенными Штатами в преддверии выборов в России.