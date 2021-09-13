Россиян среди пострадавших в результате ДТП в Турции нет - генконсульство

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются", - сказал собеседник агентства.