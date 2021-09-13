Папа Римский заявил, что одного экономического восстановления после пандемии недостаточно
13:20 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск предупредил об опасности соблазна обогащения и призвал не забывать о солидарности и необходимости интеграции. Об этом понтифик заявил, выступая в понедельник перед представителями руководства, гражданского общества и дипкорпуса в Словакии, где проходит его апостольский визит.
"Братство особенно важно в нынешний момент, когда после тяжелейших месяцев пандемии (ставшей испытанием нашего времени) мы надеемся на экономический подъем, которому способствуют планы восстановления Евросоюза. И сейчас можно соблазниться скорым заработком, который порождает мимолетную эйфорию, разделяющую, а не объединяющую. Одного экономического восстановления недостаточно в мире, где все мы связаны", - сказал понтифик.
Он отметил, что Словакия со своей богатой истории "объединяющей земли" должна продолжать нести послания мира и братства в сердце Европы. "Когда на разных фронтах продолжается борьба за превосходство, ваша страна должна продолжать нести послание интеграции, залогом которой является братство, а Европа должна отличаться солидарностью без границ", - добавил Франциск.
В течение дня у понтифика запланированы встречи с представителями местного католического духовенства, а также еврейской общины. Во вторник понтифик отправится в восточные части страны - в города Кошице и Прешов.
Новости
- 14:32 13.09.2021
- Путина на учениях "Запад-2021" будут сопровождать Шойгу и глава Генштаба Герасимов
- 14:12 13.09.2021
- В Кремле не прогнозируют заранее явку на думских выборах
- 14:00 13.09.2021
- Встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует обсуждать Крым - Песков
- 13:57 13.09.2021
- Начался конкурс «Директор года России-2021»
- 13:32 13.09.2021
- В Петербурге арестовали женщину, которая избивала палкой и держала своих детей на цепи
- 13:05 13.09.2021
- Кабмин поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей - Мишустин
- 13:00 13.09.2021
- Россиян среди пострадавших в результате ДТП в Турции нет - генконсульство
- 12:32 13.09.2021
- Китай считает неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России - МИД КНР
- 12:20 13.09.2021
- В Москве впервые с 19 августа выявили более 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 13.09.2021
- Не менее 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать