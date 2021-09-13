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В Петербурге арестовали женщину, которая избивала палкой и держала своих детей на цепи

13:32 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тридцатилетнюю женщину, которая систематически избивала своих детей семи и пяти лет палкой, ограничивала их в еде и приковывала цепью арестовали в Петербурге. Об этом журналистам в понедельник рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД женщина задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в вид заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в отношении женщины 1990 г. р. следственным отделом по Красногвардейскому району Петербурга возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании двух и более лиц несовершеннолетних лиц или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного (п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По версии следователей, женщина систематически избивала своего семилетнего сына и пятилетнюю дочь руками и деревянной палкой, ограничивала их в еде и удерживала на цепи в коридоре квартиры. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего по уголовному делу. Кроме того, прокуратура Красногвардейского района также организовала проверку по факту недопустимых методов воспитания и поставила на контроль ход и результаты расследования. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, в настоящее время дети переданы в социально- реабилитационный центр, откуда были госпитализированы в медицинское учреждение.

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