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Встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует обсуждать Крым - Песков

14:00 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, [обсуждение Крыма] невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал Песков, комментируя информацию, что Киев планирует обсудить вопрос принадлежности Крыма на возможных переговорах.

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