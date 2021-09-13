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В Кремле не прогнозируют заранее явку на думских выборах

14:12 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не строят заранее прогнозы по поводу явки на выборы в Госдуму, избирательная кампания идет по всем законам. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как может измениться нынешняя явка по сравнению с этим показателем на выборах в 2016 году.

Песков также не стал комментировать предположения о том, что в этот раз избирательная кампания якобы менее активна и вызывает у граждан меньший интерес. "Избирательная кампания идет по всем законам, точнее, уже завершается", - отметил он.

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