Начался конкурс «Директор года России-2021»

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13 сентября начался Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России - 2021». Он проводится впервые, став продолжением конкурса «Учитель года России». Цель конкурса - выявление наиболее талантливых руководителей школ, ориентированных на успешную реализацию госполитики в образовательной сфере. Учредитель конкурса - Минпросвещения, а оператором выступил Фонд новых форм развития образования.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента образования и науки Ильи Новокрещенова, «задача не только определить лучших из лучших, но и посмотреть на то, каким образом какие управленческие решения, какие победы и какие результаты эти люди достигли».

В конкурсе принимают участие директора средних образовательных учреждений со стажем работы не менее трех лет, также он будет проходить в два этапа: заочный и очный.

В заочном этапе конкурса будет проводиться электронное тестирование и оценка цифрового портфолио, завершится он 19 сентября 2021 года. В очном, основном этапе участникам предлагается три испытания: «Формула успеха», «Стратегическое решение» и «Педагогический совет», а также будет проведена пресс-конференция «Вопрос директору года».

По итогам будут определены: один победитель, пять призеров и десять лауреатов конкурса.