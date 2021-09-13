Путин не исключил возможности своего ухода на карантин в связи пандемией
15:00 13.09.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть заболевшие коронавирусом, заметив, как бы ему самому не пришлось уходить на карантин.
"Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас [в окружении президента - прим. НГ] очень много людей болеет", - сказал Путин.
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