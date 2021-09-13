Шурик из комедий Гайдая стал самым узнаваемым героем советского кино - опрос
15:12 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шурик из фильмов Леонида Гайдая, которого сыграл актер Александр Демьяненко, стал самым узнаваемым героем советского кино, в тройку лидеров также вошли Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" (1973) и Шариков из "Собачьего сердца" (1988). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" по итогам проведенного опроса.
Опрос провели специально в честь первого дня рождения канала. "Самым узнаваемым героем советского кино стал Шурик из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Его узнали 89% опрошенных. <…> Даже участники опроса от 18 до 25 лет, признавшиеся в том, что ни разу не смотрели фильмы Гайдая, без запинки называли имя самого популярного советского студента", - рассказали в пресс- службе.
Премьера комедии Гайдая состоялась в 1965 году, в год выхода ее посмотрело почти 70 миллионов человек. Второе место по узнаваемости занял Штирлиц из сериала Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", которого верно назвали 80% опрошенных. На третьем оказался Полиграф Полиграфович Шариков из фильма "Собачье сердце" Владимира Бортко - его вспомнили 75% респондентов.
В десятку узнаваемых героев также вошли Мэри Поппинс из мюзикла "Мэри Поппинс, до свидания" (1983), Д’Артаньян из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978), Ипполит из "Иронии судьбы, или с Легким паром!" и другие.
НОВОСТИ
- 16:08 13.09.2021
- Банк России готовит поправки в закон о потребительском кредите в части его полной стоимости
- 16:00 13.09.2021
- Литва отклонила все просьбы об убежище, поданные азиатскими и африканскими нелегальными мигрантами
- 15:50 13.09.2021
- Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
- 15:40 13.09.2021
- Собянин осмотрел новое здание поликлиники в районе Нагатинский Затон
- 15:32 13.09.2021
- Политизированный недопуск паралимпийцев РФ на Игры в 2016 г. не сломил их дух - Путин
- 15:00 13.09.2021
- Путин не исключил возможности своего ухода на карантин в связи пандемией
- 14:40 13.09.2021
- Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании
- 14:32 13.09.2021
- Путина на учениях "Запад-2021" будут сопровождать Шойгу и глава Генштаба Герасимов
- 14:12 13.09.2021
- В Кремле не прогнозируют заранее явку на думских выборах
- 14:00 13.09.2021
- Встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует обсуждать Крым - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать