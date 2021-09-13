Политизированный недопуск паралимпийцев РФ на Игры в 2016 г. не сломил их дух - Путин
15:32 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Недопуск российских паралимпийцев на Игры в 2016 году, который был очевидно политизированным, не сломил боевой дух атлетов и их веру в справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с медалистами Паралимпийских игр в Токио.
Он заметил, что для российских спортсменов эти игры стали по-настоящему долгожданными. "Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя, свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире", - подчеркнул глава государства.
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